Calciomercato Milan – Ala destra, il Diavolo punta il danese Isaksen

In questa sessione estiva di calciomercato , come noto, il Milan sta cercando un'ala destra. Le caratteristiche che deve avere? Le ha evidenziate Stefano Pioli , tecnico rossonero, in occasione della prima conferenza stampa della stagione. "Veloce di base, rapido di gambe, bravo nell'uno contro uno".

Calciomercato Milan: Chukwueze in calo; sale Isaksen

Non è un mistero di come il Milan, inizialmente, abbia puntato su Samuel Chukwueze, classe 1999, esterno destro nigeriano del Villarreal autore, nell'ultima stagione con gli spagnoli, di 13 gol e 11 assist in 50 partite tra Serie A, Conference League e coppe nazionali. Il 'Sottomarino Giallo', però, per lui continua a chiedere 30-35 milioni di euro e non scende da quella valutazione.