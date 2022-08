Calciomercato Milan – Centrocampo, spunta anche l’ipotesi Ugochukwu

Il Milan è alla ricerca di un centrocampista in queste ultime settimane di calciomercato estivo: c'è l'esigenza, infatti, di sostituire Franck Kessié , trasferitosi a parametro zero al Barcellona .

Sono tanti i nomi accostati al Milan in questo periodo. Il quotidiano 'La Stampa' in edicola questa mattina ne ha aggiunto un altro: si tratta di Lesley Ugochukwu , classe 2004 , giocatore del Rennes .

Di queste, 18 in Ligue 1, con un gol realizzato il 5 dicembre 2021 in occasione della vittoria esterna per 0-5 sul campo del Saint-Etienne; poi 4 in Conference League tra turni preliminari e fase a gironi. Calciomercato Milan, ecco la strategia rossonera tra entrate e uscite >>>