Calciomercato Milan – Ipotesi Rüdiger, ma c’è un problema …

Calciomercato Milan: idea Rüdiger del Chelsea

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, alla ricerca di un difensore in questa sessione di calciomercato, non tralascia l’ipotesi di prendere Antonio Rüdiger. Lo ha ricordato ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Rüdiger, ex Stoccarda e Roma, oggi gioca nel Chelsea: il tedesco è abile a giocare tanto da centrale quanto da terzino destro. C’è un problema, però, in un’eventuale trattativa per arrivare al classe 1993. Rüdiger, infatti, a Londra percepisce ben 4,5 milioni di euro netti a stagione: troppo secondo i parametri finanziari del Milan. COLPO A SORPRESA VICINO, INTANTO, PER I ROSSONERI >>>