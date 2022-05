Calciomercato Milan – InvestCorp vuole blindare il top player Leao

Rafael Leao, attaccane del Milan, ha offerte dall'estero, ma InvestCorp non vuole venderlo nel calciomercato estivo. Il punto della situazione

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto di calciomercato su Rafael Leao, attaccante del Milan. È stato protagonista assoluto della sfida di 'San Siro' contro la Fiorentina. E lo è, più in generale, della stagione del Diavolo di Stefano Pioli. Domenica, con il gol contro i viola, Leao ha tagliato il traguardo dei 10 gol stagionali in Serie A (13 con l'aggiunta di Champions League e Coppa Italia, più 7 assist totali all'attivo). È il miglior marcatore rossonero davanti ad Olivier Giroud (9) e Zlatan Ibrahimović (8).

Il giocatore è migliorato tantissimo, e non soltanto in termini realizzativi, tra quello che sbarcò a Milanello nell'estate 2019 e quello attuale. Il primo Leao, ha commentato la 'rosea', era un talento discontinuo al quale Pioli, giustamente, preferiva la concretezza di Ante Rebić. Quello attuale, invece, è l'elemento imprescindibile per l'attacco rossonero. Tali prestazioni non potevano passare inosservate agli occhi dei top club europei.

Attorno al Milan ed al nome di Leao si muove, in ottica calciomercato estivo, più di qualche club di Premier League. Ma è il PSG ad aver avviato una concreta manovra di corteggiamento. Il club della Ligue 1 sarebbe pronto ad offrire ai rossoneri 70 milioni di euro per acquistare il nativo di Almada. Al quale andrebbe un contratto da almeno 6 milioni di euro netti a stagione. Il Diavolo fa muro, nonostante la proposta sia quasi il triplo speso dal fondo Elliott per prenderlo tre anni fa dal Lille (23 milioni di euro più il cartellino di Tiago Djaló).

Un po' perché il 15% dell'eventuale cessione di Rafael Leao spetterebbe proprio al club francese. Quindi il Milan valuta il suo forte esterno offensivo non meno di 80 milioni di euro. Un po' perché non ha alcuna intenzione di venderlo e, al contrario, sta cercando di blindarlo con il rinnovo del contratto. Il fondo InvestCorp, che presto rileverà il club rossonero da Elliott, non vuole di certo presentarsi ai tifosi con la partenza di uno dei top player della rosa: su di lui vuole investire.

Nell'agenda dei dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara, dunque, è previsto un appuntamento con Jorge Mendes, agente di Leao, per ricominciare a discutere del rinnovo contrattuale dell'attaccante lusitano. Il Milan ripartirà dalla proposta di 4,5 milioni di euro netti a stagione (ingaggio, quindi, triplicato rispetto quello attuale) per un contratto fino al 30 giugno 2026. Nella partita, ha chiosato 'La Gazzetta dello Sport', entreranno in gioco tante variabili, a partire dal 'nodo Sporting Lisbona' fino all'offerta del PSG.

L'arrivo di InvestCorp, però, potrà accelerare la fumata bianca. E se Leao è felice di restare al Milan, come ha spesso ribadito, ora che l'asticella in casa rossonera si sta alzando, un roseo e comune futuro si intravede all'orizzonte. Milan, il bomber arriva grazie ad uno scambio? Le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI