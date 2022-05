Calciomercato Milan – InvestCorp vicino: ecco i possibili acquisti

Per il calciomercato estivo il Milan ha in vista molti colpi in entrata. Soprattutto una volta che InvestCorp avrà rilevato il club da Elliott

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato dei possibili acquisti del Milan nel calciomercato estivo una volta che il fondo InvestCorp avrà rilevato il club rossonero dal fondo Elliott. Prosegue senza sosta, infatti, il lavoro di team specializzati per arrivare al 'signing'. Ovvero alla firma del contratto vincolante per la cessione del Milan dal fondo statunitense a quello del Bahrein.

La 'due diligence' (verifica dei conti del club rossonero, n.d.r.) non ha messo in evidenza criticità: Elliott ed InvestCorp proseguono nel dialogo per arrivare il prima possibile all'accordo definitivo. Il vero e proprio 'closing', cioè il passaggio effettivo delle quote di maggioranza del Milan al fondo arabo dovrebbe esserci, secondo il quotidiano romano, tra la fine di questo mese e l'inizio di giugno.

Nel frattempo, i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara continuano a portare avanti le trattative già impostate nei mesi precedenti. Le operazioni saranno sigillate nel momento della cessione del club. Nello specifico, sono tre gli affari di calciomercato che il Milan ha praticamente già definito per l'estate.

Il primo è Sven Botman, classe 2000, difensore centrale olandese del Lille: costo previsto, oltre i 30 milioni di euro. Quindi, sempre in casa Lille, il Diavolo intende prendere anche Renato Sanches. Classe 1997, il centrocampista portoghese, vista la scadenza ravvicinata del suo contratto con i 'Dogues' (30 giugno 2023), dovrebbe costare meno di 20 milioni di euro.

Infine, Divock Origi. Classe 1995, il centravanti belga si svincolerà dal Liverpool a parametro zero e, al termine dell'annata con i 'Reds', firmerà con i rossoneri. Con l'arrivo di InvestCorp, però, il Milan completerà il suo calciomercato estivo con un paio di acquisti sulla trequarti, tra 'numero 10' ed esterno destro d'attacco.

Sul binario che, attualmente, occupano Junior Messias ed Alexis Saelemaekers, si fanno diversi nomi. Da Domenico Berardi (Sassuolo) a Marco Asensio (Real Madrid), passando per Jesse Lingard. Quest'ultimo, classe 1992, è in scadenza di contratto con il Manchester United. Può giocare in diverse posizioni sulla trequarti e, qualche mese fa, è stato proprio in visita a Milano dall'amico Zlatan Ibrahimović. Milan, per l'esterno offensivo si guarda in Premier: le ultime news di mercato >>>

