Calciomercato Milan – Investcorp, possibile colpo Milinkovic Savic

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Milinkovic Savic potrebbe diventare un obiettivo qualora la cessione del club andasse a buon fine

Tuttosport mette in evidenza il futuro di Milinkovic Savic. Il serbo con ogni probabilità lascerà la Lazio la prossima estate. Al momento non ci sono trattative o contatti informali, ma la sensazione è che dopo sette anni il centrocampista voglia spiccare il volo verso un top club. Il contratto è in scadenza nel 2024 e dunque questo potrebbe essere davvero il momento giusto per dirsi addio.