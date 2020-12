Calciomercato Milan – Interesse per Zaccagni: ecco quanto costa

Calciomercato Milan – Interesse per Zaccagni

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Secondo Calciomercato.it, il Milan e la Lazio sarebbero interessate a Mattia Zaccagni centrocampista dell’Hellas Verona che tanto bene sta facendo in questa stagione. Secondo alcune indiscrezioni di mercato, Igli Tare vorrebbe riuscire ad anticipare le concorrenti, ma è consapevole delle richieste importanti del Verona, che si è già dimostrata nelle ultime sessioni di calciomercato una bottega assai cara (vedi Kumbulla e Rrahmani).

Per portarlo via da Juric occorrono almeno 20 milioni di euro. Fra le squadre che potrebbero tentare l’assalto al 25enne romagnolo sembra esserci anche il Milan. Zaccagni, infatti, potrebbe consentire a Stefano Pioli di avere un’arma in più nel proprio arsenale, soprattutto qualora uscisse uno dei centrocampisti come Krunic. Calciomercato Milan: Pioli ha scelto il difensore per gennaio. Vai alla news >>>