Calciomercato Milan – Interesse per un altro giovane norvegese

Il Milan ha messo nel mirino per il prossimo calciomercato Thorstvedt, giovanissimo norvegese. C'è grande concorrenza. Le ultime notizie.

Il centrocampo del Milan è già una garanzia, ma nel prossimo calciomercato i rossoneri proveranno a inserire un nuovo elemento. Si va a caccia di un profilo giovane, che costi poco, ma che abbia ovviamente grandissimi margini di miglioramento. Negli ultimi giorni sembra che nel mirino sia finito Kristian Thorstvedt, mediano norvegese classe 1999. Attualmente gioca nel Genk, con cui ha collezionato già 27 presenze e 5 gol. Fisico imponente (189 cm) è anche dotato di ottima tecnica. La valutazione è già molto alta, ma il Milan si augura di poterlo prendere in prestito oneroso con diritto di riscatto, così da non spendere nell'immediato più di 2,5 milioni. Occhio però alla folta concorrenza, pronta a sganciare cifre importanti. In particolare, Thorstvedt piace ai club inglesi. Intanto il Milan sfida la Juventus sul calciomercato per un centrocampista.