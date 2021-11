Calciomercato Milan – Interesse per Seko Fofana: le novità | News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Maldini e Massara sarebbero interessati a Seko Fofana, centrocampista del Lens

Il Milan sul calciomercato pensa a rinforzare il proprio centrocampo. Franck Kessie , infatti, non dovrebbe rinnovare il proprio contatto, in scadenza a giugno, e dunque il Diavolo cerca un possibile sostituto. Tra nomi in primo piano ci sarebbe quello di Seko Fofana , classe 1995, in forza al Lens.

Secondo quanto scritto dal giornalista Santi Aouna, il Milan sta osservando attentamente Fofana per decidere se tentare l'affondo in estate. Su di lui anche il Newcastle e il Marsiglia. Per Fofana non sarebbe comunque la prima volta in Italia, visto che ha già indossato la maglia dell'Udinese. Per lui ci sono state esperienze anche al Lorient, al Manchester City, al Fulham e al Bastia. Insomma, Maldini e Massara sono alla finestra. Milan, le top news di oggi: c'è un'idea per il centrocampo.