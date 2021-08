Calciomercato Milan – Interesse per Faivre: ieri incontro con gli agenti

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero nella giornata di ieri ha incontro gli agenti di Faivre, giocatore del Brest

Come viene riportato dal Corriere dello Sport, il Milan è interessato a Romain Faivre. Ieri c'è stato un incontro infatti tra la dirigenza rossonera e gli agenti del giocatore. Il classe 1998 potrebbe arrivare nel caso in cui non si concretizzasse l'acquisto di Yamine Adli, anche se c'è da segnalare l'interesse da parte del Borussia Monchengladbach. Il Brest, per cedere Faivre, chiede tra i 13 e i 15 milioni. Il Milan è disposto a metterne sul piatto 10: vedremo se si raggiungerà un accordo a metà strada. Intanto domani sbarca Bakayoko. E non è finita qui per il Milan...