Calciomercato Milan, interesse per Doué: ma non è il giustiziere dell’Inter

Il Milan avrebbe messo gli occhi su Guéla Doué, che non è ovviamente il giustiziere dell'Inter in Champions League: ecco tutti i dettagli

Nel corso del calciomercato estivo il Milan potrebbe attuare una vera e propria rivoluzione e in tal senso negli ultimi minuti è emerso un nome totalmente nuovo, quello di Guéla Doué . Classe 2002, il franco-ivoriano è il fratello di Desiré , il giustiziere dell' Inter nella finale di Champions League e come ruolo non fa l'esterno d'attacco, bensì il terzino destro. A lanciare l'indiscrezione dell'interesse del club rossonero è stato il collega Luca Bianchin , giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', tramite un post pubblicato sul proprio profilo 'X' e un articolo sul sito.

Calciomercato Milan, Doué obiettivo caldo: ecco i dettagli. E quell'incrocio ...

Secondo quanto riferito, come detto, il terzino dello Strasburgo sarebbe un obiettivo del Milan, anche se un contatto non è ancora avvenuto tra le parti. Quanto al possibile costo, il club francese lo ha prelevato un anno fa per 6,5 milioni di euro più bonus dal Rennes, società con cui è sceso in campo a San Siro contro il Diavolo in Europa League.