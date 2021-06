Calciomercato Milan – Interesse per Daramy del Copenhagen | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero è interessato a Mohamed Daramy, esterno d'attacco del Copenaghen

Come viene riportato da Tuttosport, il Milan sta seguendo diversi attaccanti, in attesa di sferrare il colpo. Tra questi ci sarebbe anche Mohammed Daramy, calciatore del Copenhagen. Tanti i club interessati: Bayer Leverkusen, Lipsia, Salisburgo e Siviglia. Il costo del suo cartellino è di circa 10 milioni di euro. Vedremo se Maldini e Massara decideranno alla fine di acquistarlo. Intanto c'è l'ok di Elliott per l'acquisto di un grande talento.