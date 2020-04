Calciomercato Milan – Interesse per Boadu: i suoi numeri in stagione

CALCIOMERCATO MILAN – Nonostante la ripresa del campionato sia ancora in dubbio, il Milan pensa già alla prossima stagione. In tal senso i rossoneri seguono con interesse Myron Boadu, attaccante classe 2001 dell’AZ Alkmaar. Un profilo che combacia a meraviglia con il progetto giovani voluto da Ivan Gazidis e che ha dimostrato qualità fuori dal comune. I suoi numeri in stagione, infatti, sono stratosferici per un baby talento della sua età: in 39 gare l’olandese ha messo a segno 20 gol e fornito 13 assist ai compagni. Non solo bomber dunque, ma giocatore universale: Boadu ha attirato le attenzioni rossonere, ma a giudicare dai numeri la concorrenza su di lui potrebbe farsi decisamente folta. Intanto attenzione ad un ex obiettivo del Milan he ha chiesto la cessione nel suo club, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓