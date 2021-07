Calciomercato Milan – Interesse per Berardi. C’è anche il Liverpool

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero è interessato a Domenico Berardi. Sull'attaccante c'è anche il Liverpool

Secondo quanto scritto dal Corriere della Sera, il Milan è interessato a Domenico Berardi. L'attaccante ha dimostrato il suo valore agli Europei, con il prezzo che è schizzato dai 30 ai 50 milioni di euro. Il club rossonero ci sta pensando, ma una valutazione del genere non è ovviamente sostenibile per il Diavolo. Su Berardi c'è anche il Liverpool di Klopp, che sarebbe pronto a fare un'importante al Sassuolo per il giocatore. E' tutto fatto per Giroud al Milan: ecco il programma dei prossimi giorni.