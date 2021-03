Calciomercato Milan – Interesse della Roma per Lovato | News

Non solo il Milan su Matteo Lovato

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sul difensore del Verona, Matteo Lovato, pare non esserci solo l’interesse del Milan. Infatti, sul promettente classe 2000 ci sono anche gli occhi della Roma. L’ex Padova, alla sua prima stagione in Serie A, ha già giocato 19 partite nel massimo campionato italiano e ha fatto anche il suo esordio con la Nazionale U-21 nella gara contro i pari età dell’Islanda. Non solo la difesa: Maldini pensa a Diego Costa per l’attacco.