Calciomercato Milan – Interesse del Crotone per Pobega: le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Tommaso Pobega, centrocampista classe 1999 di proprietà del Milan, ha disputato una stagione super in Serie B con la maglia del Pordenone. Tra campionato e Coppa Italia, il giovane talento ha collezionato 30 presenze condite da 6 gol e 3 assist, numeri di certo non male per un calciatore del suo ruolo. Numeri che, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, hanno attirato l’attenzione del Crotone, fresca neopromossa in Serie A. I calabresi avrebbero chiesto informazione per Pobega in vista del prossimo anno, quando è previsto il suo ritorno in rossonero.

