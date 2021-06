Calciomercato Milan – Interesse concreto per Kamara | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Boubacar Kamara è un obiettivo concreto di mercato dei rossoneri: Maldini tenterà il colpaccio?

Continua ad essere nella testa di Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, il nome di Boubacar Kamara. E' questo quello che riportano i colleghi di 'TuttoMercatoWeb.com', con la dirigenza rossonera al lavoro per garantire a Stefano Pioli dei sostituti all'altezza di Kessié e Bennacer. I due giocatori, come ben si sa, molto probabilmente saranno impegnati con le loro Nazionali tra gennaio e febbraio per giocare la Coppa d'Africa. Onde evitare di trovarsi scoperti tra 6 mesi, il 'Diavolo' vorrebbe fare un tentativo per il francese. Non sarà facile acquistare Kamara dal Marsiglia, club che ne detiene il cartellino e che chiede una cifra non inferiore ai 30 milioni di euro per la sua cessione. Anche la scorsa estate Maldini tentò, senza successo, di acquisirlo. Oltre al prezzo notevole, non mancano le pretendenti per il giovane calciatore: il classe '99 ha molti estimatori soprattutto in Premier League. Intanto per il Milan spunta l'idea Milik per l'attacco