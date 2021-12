Calciomercato Milan – Interessa Svanberg come sostituto di Kessie / News

Le ultime sul calciomercato del Milan. Franck Kessie è sempre più lontano dal rinnovo: i rossoneri pensano a Mattias Svanberg del Bologna

Il futuro di Franck Kessie è sempre più lontano dal Milan. Il rinnovo è lontano data una richiesta più alta di quanto i rossoneri vogliano concedere all'ivoriano. Se nessuno tra le parti farà un passo indietro il divorzio sarà inevitabile. A questo punto, non resta che guardarsi intorno per ragionare sull'eventuale sostituito. Secondo quanto riferisce 'Sport Mediaset' c'è l'interesse del Milan per Mattias Svanberg del Bologna. La sua crescita con Sinisa Mihajlovic è continua come testimoniano i suoi numeri stagionali: 3 gol e 2 assist in 20 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Intanto il Milan sul calciomercato è pronto ad acquistare il difensore.