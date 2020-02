Calciomercato Milan – Interessa Pessina, ma il rischio asta è altissimo

CALCIOMERCATO MILAN – Matteo Pessina, giocatore attualmente al Verona di proprietà dell’Atalanta, è cresciuto nelle giovanili del Milan. Il ragazzo è stato ceduto all’Atalanta nell’ambito dell’affare che ha portato Andrea Conti in rossonero. Adesso, a distanza di qualche anno, il Diavolo vorrebbe riportarlo a casa. Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’ il rischio di scatenare un’asta a fine stagione è altissimo, perché anche Inter, Napoli e Fiorentina sono alla finestra per Pessina. Intanto il Milan sta pensando anche ad un talento argentino per giugno, continua a leggere >>>

