Calciomercato Milan – Interessa Lucca, ma quanta concorrenza! Il punto

Lorenzo Lucca, classe 2000, obiettivo di calciomercato del Milan per l'estate 2022. Ma sul giocatore ci sono tanti club italiani. Le ultime

Lorenzo Lucca , classe 2000 , bomber del Pisa , capolista della Serie B , è un obiettivo di calciomercato del Milan . Lo ha riferito il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Il Diavolo sta valutando l'idea di acquistare Lucca la prossima estate e si sarebbe già fatto sotto con il club toscano. Ma, sul giocatore, c'è in fila mezza Serie A .

Serviranno almeno 10 milioni di euro per assicurarsi il cartellino di Lucca, autore, finora, di 6 gol nelle prime 7 gare di campionato con i nerazzurri. La Juventus osserva la situazione, anche se la presenza dell'altrettanto giovane Kaio Jorge , sul quale i torinesi hanno investito in estate, potrebbe frenare le mosse della 'Vecchia Signora' sull'attaccante italiano.

L'Inter, poi, si sarebbe già attivata ad inizio settembre e l'Atalanta, più volte, lo ha già visionato dal vivo. Occhio, però, alla Fiorentina, che potrebbe sorpassare tutti nel caso di cessione di Dusan Vlahovic. Il Milan resta alla finestra, dunque, per Lucca, ricordando sempre, intanto, come i rossoneri possano contare l'anno prossimo sul rientro di Lorenzo Colombo, classe 2002, dalla Spal. Milan, grande obiettivo a centrocampo per gennaio: le ultime news >>>