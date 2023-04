Calciomercato Milan – L’Inter ha un asso nella manica per Retegui

Il Milan potrebbe essere alla ricerca di almeno una punta per la prossima stagione. Occhio all'Inter per Retegui

Il Milan potrebbe andare alla ricerca della punta del futuro nel prossimo calciomercato . I rossoneri non hanno, tolto Giroud, un punto di riferimento li in avamti. Per questo, la dirigenza, potrebbe investire molto in quel ruolo.

Calciomercato Milan, per Retegui è in vantaggio l'Inter

Mateo Retegui continua a segnare e ad essere un obiettivo di molte squadre. Come riportato da calciomercato.com l'Inter potrebbe superare la concorrenza di altri club italiani giocandosi la 'carta Colidio'. L'attaccante classe 2000 è di proprietà dei nerazzurri ma in questa stagione sta giocando in prestito al Tigre: 2 gol, 2 assist e la possibilità di rimanere a titolo definitivo. Tra le ipotesi infatti ci sarebbe quella di inserirlo nell'affare Retegui, che a fine stagione il Tigre riscatterà dal Boca Juniors per 2,5 milioni di euro. Il club poi potrebbe valutare tutte le eventuali offerte. Il Milan potrebbe comunque alla finestra per l'italo-argentino. LEGGI ANCHE: Milan, poca qualità in panchina: calciomercato fondamentale