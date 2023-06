Calciomercato Milan – Morata in ‘saldo’: altro derby con l’Inter

Il Milan continua la ricerca per il suo nuovo attaccante. Dopo aver perso la corsa per Marcus Thuram, che andrà all'Inter, i rossoneri dovranno sondare il calciomercato alla ricerca della giusta soluzione da regalare a Stefano Pioli. Si parla molto di Alvaro Morata, attaccante spagnolo che in Italia ha giocato con la maglia della Juventus. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla anche di un interesse dell'Inter per la punta dell'Atletico Madrid.