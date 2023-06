Calciomercato – Occhio Milan: anche l’Inter su Loftus-Cheek

Milan, anche l'Inter su Loftus-Cheek

Come riportato da Gazzetta.it, il Chelsea valuta il ventisettenne nato a Londra 20 milioni più bonus nonostante in questo 2022-23 non abbia brillato e abbiamo disputato in tutto 33 incontri (25 in Premier). I blues dovranno monetizzare dalla sua cessione. Se l'Inter insisterà per Loftus-Cheek, il Chelsea potrebbe premere per inserirlo come parziale contropartita per Onana che l'Inter considera un elemento chiave per il futuro e non vuole vedere per una cifra inferiore a 60 milioni. Vedremo se il Milan continuerà il discorso con i blues per Loftus-Cheek. LEGGI ANCHE: Esclusiva- Maldini, la lite con Pioli e l’idea Pirlo