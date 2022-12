Calciomercato Milan – Anche l’Inter sulle tracce di Kiwior | News

Jakub Kiwior è uno dei calciatori che più ha attirato l'attenzione nell'ultimo anno. Le sue ottime prestazioni con la maglia dello Spezia gli hanno permesso di giocare un Mondiale da protagonista con la nazionale polacca, anche se la spedizione in Qatar si è interrotta agli ottavi di finale per mano della Francia. Considerata la giovane età, il 22enne può essere una risorsa importante non solo per il futuro, ma anche per il presente. Proprio per questo motivo tante big del nostro campionato hanno puntato gli occhi su di lui.