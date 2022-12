Calciomercato, Kessié all’Inter? Possibile, ma non a gennaio

Oggi è il compleanno di Franck Kessié, giocatore che al Milan ha iniziato male, ma poi è stato decisivo per lo Scudetto. Il centrocampista ha lasciato Milano la scorsa estate per volare a parametro zero a Barcellona. Il tutto però non è andato come sperato. Ora, l'ivoriano, potrebbe anche cambiare maglia nelle prossime sessioni di calciomercato.