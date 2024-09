Calciomercato – Tutti pazzi per David: piace a Milan, Inter e Juventus

Il giocatore ad ora non ha trovato nessun accordo con il Lille. Come riporta Alfredo Pedullà, però, il canadese non avrebbe chiuso tutte le porte. David alla domanda su un possibile rinnovo di contratto ha risposto: "Stiamo discutendo con il presidente". Un suo possibile rinnovo non chiuderebbe comunque le porte a una sua cessione, ma renderebbe tutto più difficile. LEGGI ANCHE: Milan Futuro, quanti talenti: Camarda e Vos già al top, in attesa di Liberali