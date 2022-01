Calciomercato Milan – Inter in vantaggio su Álvarez, ma partita aperta

Julián Álvarez, stella del River Plate, obiettivo di calciomercato di Milan e Inter. Quale dei due club meneghini avrà la meglio per giugno?

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha spiegato come Inter e Milan, oltre che in campo, si daranno battaglia a giugno anche in sede di calciomercato. Entrambi i club meneghini, infatti, sono interessati a Julián Álvarez.