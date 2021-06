Calciomercato Milan – Inter, è Calhanoglu il sostituto di Eriksen

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Hakan Calhanoglu potrebbe accettare la proposta dell'Inter, di poco superiore a quella rossonera

Daniele Triolo

Il Milan, in questo calciomercato estivo, potrebbe vedere partire Hakan Calhanoglu a parametro zero. Destinazione, a sorpresa, Inter. I nerazzurri, infatti, hanno offerto un contratto al fantasista turco. Un'offerta di 5 milioni di euro a stagione, bonus inclusi. Quindi, di poco superiore a quella del Milan, da sempre tenuta 'in ghiaccio' dall'ex Amburgo e Bayer Leverkusen.

Nelle intenzioni dell'Inter, alle prese con grosse difficoltà economiche e costretta a vendere per poter acquistare qualcuno, Calhanoglu prenderebbe il posto in rosa di Christian Eriksen. Il quale, per i problemi sopraggiunti al cuore, difficilmente riuscirà a tornare a giocare a calcio nella Serie A italiana.

Come riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, l'assicurazione stipulata dalla FIFA, valida per tutte le competizioni internazionali (comprese quelle UEFA) pagherà gran parte dell'ingaggio di Eriksen. E così l'Inter potrà inserire Calhanoglu nella sua rosa senza risentirne dal punto di vista economico.

Per 'Tuttosport', però, il discorso Calhanoglu al Milan sembrerebbe non interessare più. I rossoneri, infatti, dopo un tira e molla durato mesi, ed in seguito all'atteggiamento discutibile del giocatore (che sembrava non aspettare altro che ricevere un'offerta al rialzo da qualcun altro), avrebbero deciso di mollarlo in via definitiva.