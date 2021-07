Calciomercato Milan – Insigne non rinnova: è suggestione rossonera

Lorenzo Insigne pare sempre più lontano dal rinnovo col Napoli. Il fantasista azzurro è un'ipotesi suggestiva per il calciomercato del Milan

Carmelo Barillà

Il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli è sempre più lontano. Le parole di Aurelio De Laurentiis sembrano non lasciare dubbi sul futuro del fantasista azzurro: "Se Insigne ha voglia di andare in giro per l’Europa è una sua scelta". I partenopei hanno già presentato un'offerta al calciatore e non intendono rilanciare.

Insigne, secondo quanto scrive 'Il Mattino', vorrebbe guadagnare almeno 4,5 milioni di euro a stagione. Una cifra che il Napoli non è disposto a mettere sul piatto per il classe '91. E le parole di De Laurentiis non avrebbero fatto altro che acuire il fastidio di Insigne e del suo entourage per la proposta di rinnovo ricevuta.

La strada sembra in salita e le prestazioni di Insigne agli Europei con la maglia dell'Italia non fanno che aumentare gli estimatori dello 'scugnizzo'. A queste condizioni è impossibile che rimanga al Napoli.

Spunta allora l'ipotesi di una permanenza in Italia, nonostante il giocatore piaccia anche all'estero. Secondo quanto scrive 'Calciomercato.it', infatti, Insigne sarebbe una suggestiva ipotesi per il Milan. Se ne riparlerebbe, nell'eventualità, a gennaio 2022. Per adesso soltanto un sogno per i rossoneri, chissà che non si trasformi in realtà tra qualche mese. Il Milan intanto è molto interessatoa Sabitzer. Ecco cosa abbiamo scoperto.