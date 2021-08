Calciomercato Milan – Insigne in uscita, l’agente contatta i rossoneri

Le ultime sul calciomercato del Milan. Lorenzo Insigne può lasciare il Napoli a parametro zero: l'agente contatta i rossoneri

Tra i tanti calciatori che inizieranno il campionato in scadenza di contratto c'è Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli potrebbe davvero lasciare il suo club a parametro zero. Aurelio De Laurentiis non sembra così convinto di concedere all'attaccante i 6 milioni di euro richiesti per il prolungamento. Per questo motivo, secondo quanto riferisce il 'Corriere della Sera', l'agente del giocatore sta iniziando a guardarsi intorno. Il club che sembra più interessato a Insigne c'è sicuramente l'Inter, alla ricerca di un attaccante dopo la partenza di Romelu Lukaku. Il procuratore ha sondato il terreno anche con il Milan, che però in quella zona di campo può contare già su Rafael Leao e Ante Rebic. Alessandro Florenzi si è presentato in conferenza stampa: ecco le sue dichiarazioni