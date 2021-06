Calciomercato Milan – Insidia spagnola su Calhanoglu e de Paul

Hakan Calhanoglu e Rodrigo de Paul interessano all'Atlético Madrid. 'Competitor' molto agguerrito del Milan in sede di calciomercato ...

Daniele Triolo

Con Hakan Calhanoglu e Rodrigo de Paul il Milan rischia di trovarsi invischiato in una diatriba di calciomercato. Ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Se, infatti, in Spagna il Milan può vantare di avere un grande alleato nel Real Madrid, altrettanto non si può dire, certamente, per quanto riguarda l'altra squadra della Capitale iberica, l'Atlético.

Il club biancorosso, infatti, ha avvicinato Calhanoglu, in scadenza di contratto con il Diavolo, sottoponendo all'entourage del calciatore turco una proposta per i prossimi cinque anni. E, al contempo, prosegue le manovre su De Paul, trequartista argentino che il Diavolo vorrebbe prendere dall'Udinese nel caso in cui il turco non rinnovasse il proprio accordo.

Presumibilmente, la vicenda Calhanoglu/de Paul si risolverà il prossimo mese, una volta andati in archivio i Campionati Europei e la Copa América. Soltanto in quel momento sarà possibile capire qualcosa in più sul destino di entrambi i calciatori nel mirino tanto del Milan quanto dell'Atlético Madrid.

Il gioco al rialzo dei 'Colchoneros' su Calhanoglu (accettando la loro proposta avrebbe 3 milioni di euro alla firma) rischia di far perdere il calciatore turco al Milan. Ma al contempo, al 'Cholo' Diego Pablo Simeone non sono passati inosservati i 9 gol ed i 10 assist di de Paul in Serie A con i friulani. Per quello ha inserito il suo connazionale nella lista dei rinforzi che gradirebbe.

Calhanoglu e de Paul, però, sono alternativi per l'Atlético Madrid esattamente come lo sono per il Milan. L'incastro di mercato sarà risolto, certamente, ma è destinato a tenere tutti sulle spine ancora per un po'.