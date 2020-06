Calciomercato Milan – Inserimento del Napoli per Szoboszlai

CALCIOMERCATO MILAN – Con Allan e Fabian Ruiz in bilico in vista della prossima stagione, il Napoli di Aurelio De Laurentiis, sembra intenzionato a cercare di ingaggiare un altro calciatore per il centrocampo, dopo gli arrivi nel mercato di gennaio di Diego Demme e Stanislav Lobotka.

Ecco perché, come riportato da Tuttosport, gli azzurri sembrano aver messo gli occhi su Dominik Szoboszlai. Dunque, oltre che per Myron Boadu e Sardar Azmoun, il duello di mercato fra Milan e Napoli, si arricchisce di Szoboszlai. Sul talento ungherese, la dirigenza del Diavolo ci ha messo su gli occhi da diverso tempo, da deve stare attenta a non lasciarselo sfuggire se veramente lo considera un reale obiettivo di mercato.

