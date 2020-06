Calciomercato Milan – Ibrahimovic, addio rossonero ma futuro in Italia?

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, quello tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic è un addio ormai scritto. Dopo le prime voci su un veto di Ralf Rangnick le cose si erano sistemate, perché il club sembrava propenso ad allungare il contratto dello svedese, con il tedesco che aveva dato persino il suo benestare alla sua permanenza. Ibra ha più volte lanciato segnali positivi al Milan, perché non voleva terminare la sua seconda avventura rossonera con uno stop forzato di 3 mesi. Nonostante ciò però, in via Aldo Rossi ha continuato a regnare il silenzio e così il casse 1981 si è indispettito non poco.

La sua sfuriata contro Ivan Gazidis potrebbe essere il culmine della rabbia accumulata in questi mesi. Dopo le prime parole tra la squadra e il sudafricano in merito alla riduzione dello stipendio, Ibrahimovic ha subito attaccato l’ex Arsenal cambiando subito i discorso, accusandolo di non avere un progetto ben preciso. Un concetto espresso più volte dal suo agente Mino Raiola, che ha sempre espresso dubbi in merito alla programmazione della proprietà rossonera. “Non credo che neanche Elliott stia pensando che questo sia il vero Milan, non ho parlato né con Gazidis né con altri, ma se vogliono questo consiglio di trovare al più presto un acquirente“.

“Io guardo solo al bene dei calciatori. Se un club può fare alcune cose rimane, se no meglio andare via“. Il procuratore italo-olandese ci è andato giù pesante così nei mesi scorsi, facendo scattare il campanello d’allarme anche per la situazione Gianluigi Donnarumma. Ritornando a Ibrahimovic, sembra che i due siano sulla stessa lunghezza d’onda, per questo motivo sarà addio a fine campionato. Quale sarà il suo futuro? L’Hammarby sembra essere la soluzione più probabile, ma attenzione a Napoli, Bologna e Monza, che non hanno smesso di marcarlo stretto. Futuro in Italia e non al Milan? Tutto è possibile.

