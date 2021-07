Calciomercato Milan – Inserimento a sorpresa dalla Serie A su Belotti

Concorrenza in vista per il Milan su un obiettivo di calciomercato. Un club di Serie A si è inserito a sorpresa nella corsa ad Andrea Belotti

Carmelo Barillà

Concorrenza in vista per il Milan su un obiettivo di calciomercato: l'Atalanta si è inserita a sorpresa nella corsa ad Andrea Belotti. L'attaccante del Torino è appetito da diversi club, tra i quali figurano Roma e Tottenham. Il Torino vorrebbe cederlo in questa sessione estiva per evitare di perderlo a zero nella prossima stagione.

Secondo quanto riferisce 'Tuttosport', il prezzo si aggira attorno ai 34 milioni di euro. Nelle scorse settimane ci sono stati sondaggi di Milan e Roma, ma l'Atalanta potrebbe piombare sul calciatore in caso di una cessione importante. Da non sottovalutare il fatto che Belotti è cresciuto a Calcinate, in provincia di Bergamo, ed ha iniziato nell'AlbinoLeffe, altra squadra della città lombarda.

La Dea potrebbe fare un'offerta importante nel caso in cui partisse uno tra Duvan Zapata e Luis Muriel. Per i due calciatori, però, servono proposte irrinunciabili, in quanto Gasperini e la società orobica li considerano incedibili. Le top news di oggi sul calciomercato del Milan: Isco possibile, le ultime su Coutinho e Hauge