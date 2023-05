Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Nodo ingaggio per Loftus-Cheek”

Nel corso dell'ultima sessione di calciomercato, tra i nomi accostati al Milan, c'era stato anche quello di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista in forza al Chelsea. L'inglese ha ancora un anno di contratto con i Blues, dal momento in cui scade a giugno 2024, ma sembrerebbe che il club londinese non lo voglia tenere in rosa.