Calciomercato Milan – Origi preoccupa: si cerca un attaccante subito

Milan operativo sul calciomercato per una punta? Sì, se Divock Origi dovesse fermarsi a lungo dopo l'ultimo infortunio. Il punto

Daniele Triolo

Il Milan potrebbe operare, in sede di calciomercato, per prendere un attaccante a gennaio qualora gli esami di Divock Origi, previsti per le prossime ore, non dovessero essere buoni. Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' questa mattina in edicola.

Calciomercato Milan: una punta subito se Origi andasse k.o. a lungo — Il centravanti belga, classe 1995, si sottoporrà, infatti, ad esami strumentali per capire l'entità del problema al flessore che lo affligge da qualche giorno. Origi, che aveva disputato l'amichevole Arsenal-Milan a Dubai lo scorso 13 dicembre, si è poi fermato per un risentimento muscolare in quella zona e, da quel giorno, ha svolto soltanto terapie.

Qualora le risposte degli accertamenti non dovessero essere positive e lo stop di Origi dovesse comportare dei tempi di recupero lunghi, il Milan, a quel punto, per il 'CorSport' potrebbe pensare di tornare sul mercato subito. Sarà, eventualmente, una valutazione in base alle occasioni ed alle opportunità che il panorama di gennaio offrirà.

Il Diavolo pensava di prendere un bomber da giugno in avanti — Questo anche perché nei piani del Milan l'investimento importante, in attacco, andrà fatto la prossima estate. Dita incrociate, dunque, per Origi. Ancora qualche ora e si saprà qualcosa in più. Mercato Milan, colpo in arrivo dal Real Madrid? Le ultime news >>>