Calciomercato Milan – Infortunio Kessié: ora Pobega può restare

Grazie all'infortunio di Franck Kessié, Tommaso Pobega potrebbe restare al Milan in questo calciomercato: la dirigenza valuta la permanenza.

Il Milan sta cercando una soluzione low cost sul calciomercato per ovviare all'infortunio di Franck Kessié , ma Tommaso Pobega potrebbe risolvere i problemi del Diavolo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza rossonera sta valutando la permanenza del centrocampista, per la gioia dei tifosi.

Pobega piace a numerose squadre in Serie A, infatti il Milan pensava di cederlo in prestito ancora una stagione per farlo maturare. Durante la scorsa annata, il giocatore si è messo in mostra con la maglia dello Spezia segnando ben 6 gol. La Sampdoria si è informata con il club di via Aldo Rossi per il classe 1999, ma i blucerchiati dovranno virare altrove: la permanenza al Milan sembra sempre più probabile.