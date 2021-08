Calciomercato Milan – Indizio dallo store del club sull’addio di Conti

Un nuovo, ulteriore, indizio per l'addio di Andrea Conti. Dopo le mancate convocazioni per le amichevoli, arriva un segnale anche dal Milan

Un nuovo, ulteriore, indizio per l'addio di Andrea Conti. Dopo le mancate convocazioni per le amichevoli contro Real Madrid e Panathinaikos, arriva un segnale anche dal Milan. L'ex Atalanta non rientra nei piani rossoneri per la prossima stagione. Ed a confermarlo è lo store online del club, che nelle scorse ore ha ritirato la maglia numero 14.