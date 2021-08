Calciomercato Milan – L’indiscrezione: “Accordo di massima con Kamara”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Boubacar Kamara, in scadenza di contratto nel 2022 con il Marsiglia, vestirà la maglia rossonera?

Un'intesa che, di fatto, metterebbe spalle al muro l'Olympique Marsiglia. Il club della Costa Azzurra, per non perdere il giocatore a costo zero tra meno di un anno, verso la fine del calciomercato potrebbe accettare l'offerta del Milan per Kamara. Come si ricorderà, qualche tempo fa i media francesi avevano già parlato di un'offensiva del Diavolo per il giocatore, affermatosi a centrocampo ma nato come difensore.