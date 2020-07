Calciomercato Milan – Incontro tra Maldini, Massara e Ramadani per Rebic

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘ è in corso un incontro, in un hotel del centro di Milano, tra Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, Frederic Massara, direttore sportivo del Diavolo, Fali Ramadani, agente di Ante Rebic ed un rappresentante della Fiorentina, che vanta il 50% sulla rivendita del cartellino del calciatore.

Il Milan, infatti, è al lavoro per riscattare anticipatamente Rebic, che si trova in rossonero in prestito fino al 30 giugno 2021, dall’Eintracht Francoforte, ma si cerca una quadra totale con i tedeschi, con i viola e con l’entourage dell’attaccante croato, autore di 12 gol nel 2020. Probabile che nell’incontro con Ramadani si parli anche di altri suoi assistito, quali, ad esempio, Nikola Milenkovic, difensore serbo che gioca proprio con i viola, e Luka Jovic, attaccante del Real Madrid. QUESTE LE ULTIME NEWS SUL RINNOVO DI GIGIO DONNARUMMA >>>

