Calciomercato Milan – Incontro terminato tra Messias e il Torino: il punto

Ecco com'è andato l'incontro di oggi tra il Torino e il Crotone per l'attaccante brasiliano Junior Messias: sul calciatore c'è anche il Milan

Uno dei tanti nomi accostati al Milan per rinforzare il reparto offensivo è quello di Junior Messias. L'attaccante brasiliano del Crotone è un calciatore preso in considerazione dalla dirigenza di via Aldo Rossi nel caso in cui dovesse andar via Samu Castillejo ma, ad oggi, lo spagnolo difficilmente lascerà i rossoneri. Sul 30enne, però, c'è da tempo l'interesse del Torino di Ivan Juric. A proposito dei granata, questa mattina si è tenuto un incontro tra i due club per parlare proprio del giocatore nato a Belo Horizonte. Secondo Alfredo Pedullà, la squadra presieduta da Urbano Cairo avrebbe offerto 7 milioni di euro al Crotone, ma è un'offerta che non soddisfa la società calabrese. Intanto Pellegri si presenta in conferenza stampa. Segui con noi LIVE le sue parole.