Calciomercato Milan – Mercoledì incontro con gli agenti di Romero

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio , sul proprio sito, il Milan sarebbe ormai ai dettagli per portare Luka Romero in rossonero. Il giovane talento argentino, infatti, è in scadenza di contratto con la Lazio e lo stesso giocatore avrebbe dato priorità assoluta al Milan .

Il classe 2004 ha giocato 12 partite in stagione con la maglia biancoceleste tra tutte le competizioni. Il 10 novembre 2022, poi ha anche trovato una rete in Serie A contro il Monza. Il Milan, dunque, sembra essere vicino alla chiusura di un colpo in prospettiva. Secondo Di Marzio, mercoledì potrebbe esserci un incontro con l'entourage dell'esterno argentino per trovare la definitiva intesa totale sulla trattativa. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Nuovo nome per il centrocampo >>>