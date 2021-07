Calciomercato Milan – Incontro positivo per il rinnovo di Kessié | PM News

Incontro tra l'agente di Franck Kessié, George Atangana, ed il Milan: ecco gli ultimi sviluppi sul rinnovo del centrocampista ivoriano

Incontro tra l'agente di Franck Kessié , George Atangana, ed il Milan per il rinnovo del centrocampista ivoriano. La volontà comune di entrambe le parti è quella di proseguire insieme . Dopo le diverse volte che i rossoneri si sono espressi in favore della permanenza del mediano, sono arrivate nei giorni scorsi le parole del diretto interessato , che ha ribadito la sua intenzione di rimanere al Milan a vita.

L'accordo non c'è ancora, ma le parti si riaggiorneranno probabilmente quando il centrocampista tornerà dall'Olimpiade che sta disputando con la Costa D'Avorio. Stando però a quanto raccolto dalla nostra redazione, l'incontro odierno è stato molto positivo ed ha gettato le basi per il futuro di Kessié al Milan. Come riporta il nostro inviato Salvatore Cantone, i tifosi rossoneri possono dormire sonno tranquilli: il Presidente resterà.