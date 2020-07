Calciomercato Milan – Incontro in sede con gli agenti di Emerson e Roca

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Mancano ancora tre partite al termine della stagione, ma il Milan ovviamente sta lavorando per costruire una squadra competitiva in vista della prossima annata.

Come viene riportato da calciomercato.com, in questo momento a Casa Milan ci sono Graziano Battistini e Sebastiano Salaroli, procuratori dell’agenzia Promoesport. Si sta parlando di Emerson Royal, calciatore del Barcellona in prestito al Betis Siviglia. Il brasiliano viene valutato 30 milioni di euro, ma il club rossonero cerca uno sconto.

Un altro nome interessante è quello di Marc Roca, centrocampista dell’Espanyol già accostato nei mesi scorsi al Milan. La valutazione di circa 25 milioni, ma la retrocessione della squadra spagnola in seconda divisione potrebbe favorire il buon esito della trattativa. INTANTO PIOLI AVVISA GASPERINI, CONTINUA A LEGGERE >>>