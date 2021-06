Calciomercato Milan – Incontro con Ramadani: si è parlato di Maksimovic

Le ultime calciomercato del Milan: ieri ci sarebbe stato un incontro tra la dirigenza e Fali Ramadani. Si è parlato di Maksimovic e Under

SportMediaset fa il punto sul calciomercato del Milan. Nella giornata di ieri ci sarebbe stato un incontro tra la dirigenza rossonera e l'agente Fali Ramadani. In questo summit si sarebbe discusso non solo di Cengiz Under della Roma, ma anche di Nikola Maksimovic. Il difensore è in scadenza di contratto con il Napoli e dunque potrebbe essere un'opportunità low cost per il Diavolo. Under invece potrebbe essere il sostituto di Samu Castillejo, che potrebbe ritornare in Spagna quest'estate. Giroud rinnova con il Chelsea: il suo entourage però non chiude alla cessione