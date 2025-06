Le ultime notizie in merito le hanno fornite i colleghi del 'Corriere dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina. Secondo quanto riferito nelle scorse ore sarebbe andato in scena un incontro tra il Milan e l'entourage dell'attaccante italiano nella sede rossonera. Igli Tare lo ha individuato come obiettivo ma è consapevole delle difficoltà per arrivare a lui. La prima è di carattere economico. L'Atalanta, infatti, ha fissato la richiesta intorno ai 50 milioni di euro. Per questo motivo l'approccio del Diavolo al momento è stato solamente esplorativo.