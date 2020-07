Calciomercato Milan – Incontro con l’agente di Gabbia e Plizzari: le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Futuro incerto per Matteo Gabbia e Alessandro Plizzari. Secondo quanto riferito da ‘TuttoMercatoWeb’, l’agente dei due giocatori, Tullio Tinti, si è recato a Casa Milan per capire le intenzioni della società in merito ai suoi assistiti. Il difensore, quest’anno in prima squadra, potrebbe cercare fortuna in prestito, mentre sul portiere è forte l’interesse della Reggina.

