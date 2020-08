Calciomercato Milan – Incontro con l’agente Castagna: i nomi seguiti

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come viene riferito da Sky Sport, pochi minuti fa è arrivato a Casa Milan l’agente Stefano Castagna, che in questo momento sta incontrando Paolo Maldini e Frederic Massara.

Stando a quanto riferito dal giornalista Fabrizio Romano, il Milan starebbe seguendo con molta attenzione due profili: il primo è Fabrizio Bustos (classe 1996), terzino destro dell’Indipendiente, e Iago Amaral Borduchi, giovane 23enne brasiliano, terzino sinistro dell’Augsburg, nome che vi avevamo già anticipato in tempi non sospetti. Vedremo se il club rossonero deciderà di affondare il colpo per uno di questi due giocatori.

