Calciomercato Milan – Incontro con l’intermediario di Broja: il punto

1 di 1

CALCIOMERCATO MILAN, AVANTI PER BROJA

Armando Broja (attaccante Chelsea), obiettivo di calciomercato del Milan | AC Milan News (Getty Images)

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come ieri sia andato in scena, a 'Casa Milan', un incontro tra i dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara con Cheick Fall. Si tratta, nello specifico, dell'intermediario che si occupa della situazione di Armando Broja.

Calciomercato Milan, Broja resta un giocatore appetibile

Nei prossimi mesi, infatti, potrebbe infittirsi il dialogo tra Chelsea e Milan per Broja, che resta un obiettivo di calciomercato del club meneghino per la stagione 2023-2024. Il centravanti albanese, classe 2001, è da tempo nei radar rossoneri. Maldini e Massara hanno potuto seguirlo, dal vivo, due settimane fa, quando l'ex Southampton è entrato in campo per disputare uno spezzone di gara in Champions League nello scontro di 'Stamford Bridge'.

L'ariete dei 'Blues', nonostante abbia rinnovato il suo contratto con il club inglese fino al 30 giugno 2028 non più tardi di 45 giorni fa, resta nel mirino del Diavolo. Zlatan Ibrahimović e Olivier Giroud, infatti, iniziano ad avere una certa età e sul mercato i rossoneri stanno cercando una punta giovane per il futuro. Milan, per Leao pronta "una proposta eccezionale". Le ultime news >>>