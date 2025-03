Una delle note più liete di questa stagione in casa Milan è senza ombra di dubbio Alex Jimenez, spagnolo tuttofare scuola Real Madrid. Il classe 2005, infatti, aveva iniziato la stagione con il Milan Futuro, segnando anche una doppietta nella partita inaugurale dell'Under 23 rossonera contro il Lecco in Coppa Italia Serie C. Dopo di che ha trovato maggiore spazio in prima squadra, diventando un elemento importantissimo.